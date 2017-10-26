Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью, в котором его спросили, не было ли у него желания перейти в «Зенит», интересовавшийся им на разных этапах карьеры.
«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива» — уходить не было смысла. Ещё одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.
Просто голубые цвета не нравятся (смеётся). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией», — сказал Глушаков.