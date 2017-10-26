Полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов» в день матча с «Рубином»

Полиция задержала 13 болельщиков «Крыльев Советов» в день матча 1/8 финала Кубка России с «Рубином» (2:1), состоявшегося накануне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
«До начала матча, а также в ходе игры полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции УМВД России по г. Казани 13 болельщиков команды «Крылья Советов». Им вменяется нарушение административного законодательства РФ, а именно статей 19.3 и 20.21 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ч.ч. 1, 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах).
В отношении одного из задержанных – 17-летнего молодого человека – решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении.
В настоящее время трое из задержанных направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан.