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Мбаппе: Неймар мне как старший брат, а Кавани — идеальный партнёр по команде

26 октября 2017, четверг. 19:40 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих одноклубниках Неймаре и Эдинсоне Кавани.

«Он действительно вёл себя со мной как старший брат. Для меня замечательно иметь рядом такого игрока, как он, каждый день. Неймар действительно великолепный футболист, который поможет „ПСЖ“ подняться на новый уровень. Мы очень рады, что он с нами. Надеемся, что он чувствует себя здесь хорошо, потому что тогда он сможет делать великие дела.

Эдинсон – идеальный партнёр по команде для таких игроков, как я и Неймар. Он всегда готов, очень мобилен, у него потрясающий удар. Он – прирождённый бомбардир, настоящий профессионал и также очень хороший человек. Он — один из лучших нападающих в мире", — приводит слова Мбаппе интернет-издание Goal со ссылкой на This is Paris.

Неймар: хочу сделать для Мбаппе то, что Месси сделал для меня в «Барселоне»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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