Неймар: хочу сделать для Мбаппе то, что Месси сделал для меня в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что намерен помогать своему одноклубнику, 18-летнему Килиану Мбаппе, по примеру форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который поддерживал бразильца, когда он перешёл в каталонский клуб.
«Я думаю, что он золотой мальчик. Он показывает очень хорошую игру и он великолепный футболист. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, и я помогу ему, насколько смогу. Я хочу сделать для него то, что Месси сделал для меня в „Барселоне“», — приводит слова Неймара Marca.
Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом