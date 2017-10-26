Бербатов: Роналду шикарен, но Месси, чёрт возьми, величайший

Болгарский нападающий Димитар Бербатов сравнил ведущих игроков современности — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Месси, чёрт возьми, — величайший. Роналду — шикарный футболист, но стиль игры Лионеля мне импонирует больше: у него невероятное видение поля, он может забивать, создавать моменты. Месси — совершенный игрок. Пожалуй, номер один в истории», — сказал Бербатов в интервью ESPN.
Роналду был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, а Месси занял второе место в голосовании.
Лучшее решение года. «Барселона» предлагает Месси пожизненный контракт
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