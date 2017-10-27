Полузащитник «Крыльев Советов» Клёнкин: сыграем со «Спартаком», ничего страшного

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Клёнкин поделился ожиданиями от предстоящего в 1/4 финала Кубка России противостояния со «Спартаком».
«В этом розыгрыше Кубка было много неожиданных результатов, но в том, что „Спартак“ московский победит нальчан, не сомневался. Поэтому изначально понимал, что мы попадём на действующего чемпиона страны. Если честно, нисколько не расстраивает, что у нас, как говорят, самая сложная сетка в Кубке. Тем интереснее. Сыграем со „Спартаком“, ничего страшного. Предыдущие две игры против команд Премьер-Лиги мы выиграли, аналогично будем настраиваться и на красно-белых», — сказал Клёнкин.