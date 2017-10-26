Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин дал поручение Контрольному управлению к 15 января представить доклад о готовности объектов чемпионата мира — 2018.
Соответствующий пункт содержится среди поручений, составленных после совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», который состоялся 3 октября.
Как сообщает «Парламентская газета», первый доклад экспертов Контрольного управления по вопросу мониторинга завершения строительства спортивной инфраструктуры к чемпионату мира 2018 года будет озвучен 15 января 2018 года и далее будет представляться ежеквартально.
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