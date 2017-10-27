Вратарь «Уфы» Александр Беленов и его невеста Татьяна официально оформили свои отношения. Об этом говорится на официальном сайте уфимского клуба. Произошло это 27 октября, после плановой тренировки.
«Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет молодожёнов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет да любовь!» — говорится в сообщении.
«Уфа» поздравила Беленова с бракосочетанием
Фото: www.fcufa.pro
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