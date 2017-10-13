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Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в сентябре

13 октября 2017, пятница. 11:19 Футбол

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста «Уфы» в сентябре. Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набрав 47,2% общих голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды.

В прошлом месяце Беленов провёл в Премьер-Лиге три матча, в которых пропустил четыре мяча, оставив ворота в неприкосновенности в домашней игре с «Арсеналом» (1:0).

Второе место в опросе занял Сильветр Игбун – 16,3% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков сентября Дмитрий Стоцкий, набрав 4,3% от общего количества голосов.

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Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Александр Беленов Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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