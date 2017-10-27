Роналду и его девушка в прямом эфире сообщили поклонникам, как назовут дочь

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказали подписчикам, что собираются назвать дочь Аланой Мартиной. При этом пара пояснила, что первое имя выбрал Криштиану, а второе – Джорджина.
Роналду является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Папа может! Как дети мотивируют своих отцов-футболистов
Настоящей гордостью отцов являются их дети, и нет ничего плохого в том, что эта гордость публичная.