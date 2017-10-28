Чаушич: понимали, что болельщики тульского «Арсенала» ждут победы в матче с ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ. Сербский футболист забил победный гол во втором тайме.
«Отлично, что мы довели этот матч до победы. Начали встречу мы не так хорошо, было сложно на первых минутах. Хорошо, что получилось переломить ход встречи и выиграть. На нас давил результат прошлого тура (поражение от «Анжи» со счётом 2:3. — Прим. «Чемпионата»). Мы понимали, что болельщики ждут сегодня от нас победу.
Почему «Арсенал» в этом сезоне побеждает сильные команды и проигрывает лидерам? Конечно, нужно обыгрывать своих прямых конкурентов, но получается брать очки в играх с «Зенитом» и «Краснодаром». Мы хотим всегда побеждать. Когда-то получается взять три очка, когда-то нет. Лучше пока получается набирать очки с лидерами чемпионата», — сказал Чаушич в интервью пресс-службе «Арсенала».