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Божович: способен ли «Арсенал» выйти в ЛЕ? Аппетит приходит во время еды

27 октября 2017, пятница. 23:31 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ прокомментировал шансы команды на выход в Лигу Европы по итогам сезона. «Арсенал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от пятой строчки.

«Что касается того, способен ли «Арсенал» побороться за попадание в Лигу Европы, то, как говорят, аппетит приходит во время еды. Думаю, пока не надо об этом говорить. Если бы мы сегодня проиграли, то наше турнирное положение было бы хуже, мы бы оказались в трёх очках от зоны переходных матчей. А сейчас мы в шести очках от этой зоны. Сейчас нам нужно думать о предстоящем тяжёлом матче в Хабаровске. Хорошо, что выигрываем и народ доволен, но, думаю, сейчас рано говорить о такой большой задаче.

«Арсенал» в этом сезоне уже обыграл «Краснодар», «Зенит» и теперь ЦСКА? Мы не побеждали в каких-то матчах, в которых заслуживали три очка, а в матчах с этими грандами нам сопутствовала удача. Мне больше понравился наш матч с «Уралом» и другие игры с командами, которые нам по зубам, чем с грандами. В матчах с топ-клубами мы играем вторым номером, получаем больше пространства на поле, которое можем использовать. Думаю, нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступать лучше.

Такие победы, как сегодня, придают уверенность команде. Раньше «Арсенал» был чисто домашней командой, а сейчас мы верим, что можем чего-то добиться и в гостевых играх. Людям приносят больше радости победы над грандами, но было бы лучше побеждать в играх с клубами, которые равны нам по силам», — сказал Божович на послематчевой пресс-конференции.

Божович: было бы сложнее, если бы не удаление? Если бы бабушка была дедушкой…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Зенит ФК Краснодар Миодраг Божович
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