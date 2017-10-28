Тарханов: у «Урала» есть один хороший вариант с приобретением форварда

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о кадровой ситуации с нападающими команды.
«Портнягин всё время болеет. Сначала голеностоп и ахилл, затем двусторонку хорошо сыграл, но потом что-то случилось с головой. И теперь он только начал работать. Посмотрим. Вряд ли он в этом году уже сыграет.
Что касается того, что «Урал» сейчас остался с одним чистым форвардом, то выдержим. Мы сейчас ищем, селекционная группа работает. Есть один игрок, которого мы рассматриваем. Хороший вариант. Фамилию не назову.
Возвращение Павлюченко? Сложный вопрос, не могу сказать. Он футболист хорошего уровня. Если говорить о том, хотелось бы мне его возвращения, то, конечно, если он будет работать с максимальной самоотдачей. Мы иногда в Москве с ним видимся. Григорий Викторович (президент «Урала» Григорий Иванов. – Прим. «Чемпионата») связывается», — цитирует Тарханова «Екатеринбург Онлайн».