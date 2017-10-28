Бубнов: для ЦСКА наступили тяжёлые времена

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации в ЦСКА и перспективах «армейцев» в гостевом матче Лиги чемпионов с «Базелем».
«Для ЦСКА наступили тяжёлые времена. Не думаю, что, окажись на месте Гончаренко другой специалист, при нём команда заиграла бы лучше. Два гола в восьми матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы армейцев с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, объективная реальность.
Само собой, в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. «Базель» постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьётся. Впрочем, как в случае с «Зенитом», ЦСКА, думаю, соберёт силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для армейцев в контексте соперничества с «Бенфикой» за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы», — цитирует Бубнова Sportbox.