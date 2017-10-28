Касильяс – Роналду: в Португалии меня любят больше, чем тебя!

Голкипер «Порту» Икер Касильяс публично пошутил над своим бывшим одноклубником нападающим «Реала» и сборной Португалии Кришитану Роналду.
Накануне Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказали подписчикам, как собираются назвать дочь. Во время этой же трансляции Касильяс в шутку отправил в чат сообщение со словами: «В Португалии меня любят больше, чем тебя!» В ответ Роналду посмеялся и сказал: «Икер, брат, в Португалии тебя очень любят. Обнимаю тебя!»
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