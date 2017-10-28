«Селтик» повторил британский рекорд, не проиграв в 62-м внутреннем матче подряд

«Селтик» продлил беспроигрышную серию на внутренней арене до 62 матчей и повторил британский рекорд, сыграв вничью с «Килмарноком» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Шотландии.
Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Ли Гриффитс, у гостей — Джордан Джонс.
Под руководством своего первого тренера Вилли Мейли «Селтик» установил рекорд Великобритании, не проиграв в 62 матчах кряду с ноября 1915 по апрель 1917 года.
В текущую серию входят кубковые матчи. Предыдущий рекорд касался исключительно чемпионата, поскольку других турниров в Британии в военное время не проводилось.
«Селтик» с 27 очками в 11 матчах занимает первое место в чемпионате Шотландии, опережая ближайшего преследователя на одно очко.