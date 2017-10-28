До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ

28 октября 2017, суббота. 19:03 Футбол

«Шахтёр» и «Сталь» сыграли вничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 1:1.

На 14-й минуте Факундо Феррейра точным ударом вывел хозяев поля вперёд. В середине второго тайма гости провели ответный мяч, отличился Неманья Обрадович.

«Шахтёр», который набрал 33 очка в 14 матчах, занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Сталь», имеющая в активе лишь 10 баллов, теперь находится на 11-й строчке.

Украина - Премьер-лига. 14-й тур
28 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
1 : 1
Сталь К
Каменское
1:0 – Феррейра – 14, 1:1 – Обрадович – 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Сталь Каменское Шахтёр Донецк
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
20:05 Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке
19:52 Клопп: «Ливерпуль» не хотел давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку
19:51 «Монако» выиграл у «Бордо» благодаря голам Бальде Кейта и Лемара
19:45 Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»
19:38 Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану
19:32 Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол
19:26 Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17
19:18 Калешин: странно, что сразу несколько игроков оказались перед вратарём «Кубани»
19:10 Юрмальский «Спартак» во второй раз подряд выиграл чемпионат Латвии
19:03 «Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ
18:56 «Манчестер Сити» переиграл «Вест Бромвич», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
18:53 «Селтик» повторил британский рекорд, не проиграв в 62-м внутреннем матче подряд
18:41 В Англии вратарь получил красную карточку за то, что справил нужду во время игры
18:24 Дортмундская «Боруссия» проиграла «Ганноверу», Жонатас забил и отдал голевой пас
18:22 Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских сборников
18:08 «Милан» и «Ювентус» определились со стартовыми составами
17:50 Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 15-го тура РФПЛ
17:41 Бывший защитник «Зенита» избил судью в матче четвёртого дивизиона Чехии
17:30 Прямая видеотрансляция матча «Атлетико М» — «Вильярреал»
17:29 АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире
17:17 Марсьяль: хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме
17:10 «Шериф» перед игрой с «Локомотивом» упустил победу в матче чемпионата Молдавии
17:09 Почеттино: если бы Алли реализовал свой момент, вы бы не спрашивали о Кейне
17:08 «Химки» победили «Кубань» в матче 20-го тура ФНЛ
17:00 «Динамо» обыграло «Тосно» и возглавило таблицу молодёжного первенства
16:58 Моуринью: матч «МЮ» — «Тоттенхэм» получился тактически сложным для обеих команд
16:58 Сборная Бразилии заняла третье место на чемпионате мира U17
16:49 Защитник «Тоттенхэма»: гол от «МЮ» не просто раздосадовал, а разочаровал
16:45 Матич: «МЮ» может побороться за титул, если продолжит в том же духе
16:40 В. Габулов: у «Арсенала» есть желание и амбиции бороться за зону еврокубков
16:31 Капитан «Зенита» Кришито: знаем, что мы сильная команда
16:22 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля
16:18 Бербатов признался, что отказал топ-клубу из-за нежелания учить язык
15:53 «Зенит» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве — 5:1
15:51 Касильяс – Роналду: в Португалии меня любят больше, чем тебя!
15:50 «Валенсия» сократила отставание от «Барселоны» в таблице Примеры до одного очка
15:44 Игроки «Амкара» поздравили Гаджиева с днём рождения
15:34 Исполнитель роли Григора Клигана в «Игре престолов»: Месси лучший футболист мира
15:24 Венгер — болельщикам: хочу выиграть АПЛ ещё раз до того, как меня отсюда выгонят
14:59 Маскерано по окончании сезона хочет продолжить карьеру в США
14:54 «Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, забив семь мячей
14:47 Моуринью: мне хотелось бы приобрести опыт участия на ЧМ или Евро
14:46 Конте: некоторые считают, что побеждать легко, но это не так
14:19 Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
14:17 Фернандес работает по индивидуальной программе в преддверии матча Лиги чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент