«Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ

«Шахтёр» и «Сталь» сыграли вничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 1:1.
На 14-й минуте Факундо Феррейра точным ударом вывел хозяев поля вперёд. В середине второго тайма гости провели ответный мяч, отличился Неманья Обрадович.
«Шахтёр», который набрал 33 очка в 14 матчах, занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Сталь», имеющая в активе лишь 10 баллов, теперь находится на 11-й строчке.