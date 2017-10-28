Юрмальский «Спартак» во второй раз подряд выиграл чемпионат Латвии

Юрмальский «Спартак» выиграл чемпионат Латвии. Команда обеспечила себе титул, победив «Лиепаю» (2:0) в предпоследнем туре первенства. Для завоевания чемпионства юрмальцам хватало и ничьей.
«Спартак» во второй раз подряд стал чемпионом Латвии. Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является российский нападающий юрмальской команды Евгений Козлов, который забил 12 голов в 23 матчах, в том числе один мяч — в сегодняшней встрече с «Лиепаей».
Турнирную таблицу чемпионата Латвии можно посмотреть на «Чемпионате».