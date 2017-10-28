Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч десятого тура испанской Примеры «Атлетик» — «Барселона». Встреча состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сегодня, 28 октября. Главный судья — Хуан Мунуэра.
В турнирной таблице испанского чемпионата «Атлетик» (11 очков) после девяти туров располагается на 11-й строчке, «Барселона» (25) занимает второе место.
Трансляция матча «Атлетик» — «Барселона» начнётся в 21:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».