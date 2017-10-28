Деменко: «Спартак» выглядел сильнее «Ростова» и, несомненно, потерял очки

Бывший футболист «Спартака» и «Ростова» Максим Деменко поделился впечатлениями от ничьей в матче 15-го тура РФПЛ между своими бывшими командами. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 2:2.
«Сегодня «Спартак», несомненно, потерял очки. Красно-белые выглядели сильнее «Ростова», создали больше опасных моментов. Они могли сделать счёт 3:1, но так бывает в футболе: не забиваешь ты, а на 88-й минуте забивают тебе. Не стоит обвинять в этом результате Массимо Карреру, на поле выходит не тренер, а футболисты. Видимо, не выполнили какую-то часть тренерской установки, где-то не повезло, а где-то неправильно сыграли. «Спартак» сам отдал инициативу, если бы забили третий гол при счете 2:1, проблем с победой не было бы.
«Ростов» есть за что похвалить сегодня – ребята старались и бились, при поддержке болельщиков не сдались даже после второго гола. Ростовчане сражались против сильного соперника и максимально усложнили жизнь «Спартаку». Абсолютно заслужено забили второй мяч и сравняли счет.
У экс-спартаковцев, которые играют за «Ростов», на сегодняшний матч была особенная мотивация. В игре против бывшей команды футболист всегда хочет что-то доказать, даже если не признает этого. А против «Спартака» любая команда выходит с сильной мотивацией, независимо от того, в нижней части турнирной таблице она находится или в верхней.
«Спартаку» надо забыть эту игру и готовиться к матчу Лиги чемпионов с «Севильей». Команде необходимо в Испании добиться хотя бы ничейного результата и сохранить шансы на выход из группы. Как бывший футболист, могу сказать, что ребята смогут пережить сегодняшний результат и сконцентрироваться на следующей игре. Сейчас, конечно, они переживают, но Каррера разберёт ошибки, успокоит игроков и настроит на следующий матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.