100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Деменко: «Спартак» выглядел сильнее «Ростова» и, несомненно, потерял очки

28 октября 2017, суббота. 22:49 Футбол

Бывший футболист «Спартака» и «Ростова» Максим Деменко поделился впечатлениями от ничьей в матче 15-го тура РФПЛ между своими бывшими командами. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 2:2.

«Сегодня «Спартак», несомненно, потерял очки. Красно-белые выглядели сильнее «Ростова», создали больше опасных моментов. Они могли сделать счёт 3:1, но так бывает в футболе: не забиваешь ты, а на 88-й минуте забивают тебе. Не стоит обвинять в этом результате Массимо Карреру, на поле выходит не тренер, а футболисты. Видимо, не выполнили какую-то часть тренерской установки, где-то не повезло, а где-то неправильно сыграли. «Спартак» сам отдал инициативу, если бы забили третий гол при счете 2:1, проблем с победой не было бы.

«Ростов» есть за что похвалить сегодня – ребята старались и бились, при поддержке болельщиков не сдались даже после второго гола. Ростовчане сражались против сильного соперника и максимально усложнили жизнь «Спартаку». Абсолютно заслужено забили второй мяч и сравняли счет.

У экс-спартаковцев, которые играют за «Ростов», на сегодняшний матч была особенная мотивация. В игре против бывшей команды футболист всегда хочет что-то доказать, даже если не признает этого. А против «Спартака» любая команда выходит с сильной мотивацией, независимо от того, в нижней части турнирной таблице она находится или в верхней.

«Спартаку» надо забыть эту игру и готовиться к матчу Лиги чемпионов с «Севильей». Команде необходимо в Испании добиться хотя бы ничейного результата и сохранить шансы на выход из группы. Как бывший футболист, могу сказать, что ребята смогут пережить сегодняшний результат и сконцентрироваться на следующей игре. Сейчас, конечно, они переживают, но Каррера разберёт ошибки, успокоит игроков и настроит на следующий матч», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

Червиченко: до перерыва «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, хоть и пропустил
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Севилья ФК Спартак Максим Деменко Массимо Каррера
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
23:09 Монтелла — о поражении от «Ювентуса»: не у всех в составе есть Игуаин
23:06 Фернандиньо: возможно, нынешний состав – сильнейший в истории «Манчестер Сити»
22:53 «Нант» Раньери проиграл «Дижону», «Ренн» победил «Монпелье»
22:52 Бухаров: «Ростов» получил совсем необязательные голы в матче со «Спартаком»
22:49 Деменко: «Спартак» выглядел сильнее «Ростова» и, несомненно, потерял очки
22:46 Паршивлюк: я ещё не играл против «Спартака», этот матч был особенным
22:34 Конте: если искать негативные моменты, то я недоволен реализацией «Челси»
22:33 Кучук: Бухаров ещё не знает своего потенциала
22:23 Червиченко: до перерыва «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, хоть и пропустил
22:16 Кучук: нужно любить свою команду, но иногда слышу с трибун откровенное хамство
22:07 «Ростов» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча 15-го тура РФПЛ
22:02 Геркус: конечно, все ожидали от «Зенита» более решительного выступления
21:55 Каррера — о проигранном Петковичем единоборстве: всегда нужно искать виновника?
21:53 «Базель» перед матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»
21:45 Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу
21:45 Мостовой: не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки
21:35 В ПФЛ «Челябинск» уступил «Мордовии» со счётом 0:3, забив все голы в свои ворота
21:30 Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Леганес»
21:27 «Халл Сити» проиграл «Ноттингем Форест», отрыв от зоны вылета — 6 очков
21:23 Гол Азара принёс «Челси» победу над «Борнмутом»
21:20 «Бавария» в большинстве обыграла «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги
21:19 «Атлетико» в концовке упустил победу над «Вильярреалом»
21:06 «Звезда-2005» стала шестикратным чемпионом России среди женщин
21:04 Каррера: судя по тому, как складывалась игра, «Спартак» потерял два очка
20:59 Кучук: доволен ничьей со «Спартаком», «Ростов» вытащил этот матч
20:54 «Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина
20:51 «Спартак» упустил победу над «Ростовом»
20:31 Билич: упустить победу на 97-й минуте — всё равно что проиграть
20:31 «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории английской Премьер-лиги
20:20 Игуаин забил 100-й гол в чемпионате Италии
20:17 Автор соломенной «Зенит-Арены» посетит матч «Зенит» — «Локомотив»
20:05 Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке
19:52 Клопп: «Ливерпуль» не хотел давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку
19:51 «Монако» выиграл у «Бордо» благодаря голам Бальде Кейта и Лемара
19:45 Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»
19:38 Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану
19:32 Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол
19:26 Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17
19:18 Калешин: странно, что сразу несколько игроков оказались перед вратарём «Кубани»
19:10 Юрмальский «Спартак» во второй раз подряд выиграл чемпионат Латвии
19:03 «Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ
18:56 «Манчестер Сити» переиграл «Вест Бромвич», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
18:53 «Селтик» повторил британский рекорд, не проиграв в 62-м внутреннем матче подряд
18:41 В Англии вратарь получил красную карточку за то, что справил нужду во время игры
18:24 Дортмундская «Боруссия» проиграла «Ганноверу», Жонатас забил и отдал голевой пас
Все новости RSS
Партнерский контент