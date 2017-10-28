Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Червиченко: до перерыва «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, хоть и пропустил

28 октября 2017, суббота. 22:23 Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от ничьей в матче 15-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.

«Несмотря на ничью, «Спартак» сегодня понравился, особенно в первом тайме. Оба мяча на загляденье — и дальний удар Фернандеса, и гол Глушакова. Если бы красно-белые всегда играли так, как в первом тайме, то становились бы чемпионом как минимум раз в два года. В первом тайме «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, несмотря на то что пропустил. Закрадывались сомнения, хватит ли команде сил на весь матч. Прессинг и скорость красно-белых настораживали. На 30-й минуте показали крупно Дениса Глушакова и было видно, что с него уже семь потов сошло. Думал, что на 70-й минуте игроки «Спартака» просто повалятся от усталости. Но они пробовали атаковать даже после второго пропущенного мяча и нельзя было сказать, что команда на последнем издыхании. Радует такое физическое состояние красно-белых. Уже много лет «Спартак» не был в таких кондициях.

Во втором тайме красно-белые, видимо, уверовав в свою победу, немного стали халявить. Но, честно говоря, «Ростов» их особо не напрягал, может даже убаюкивал. Хотя второй гол ростовчане забили хороший. Игрока «Ростова» хватали за кадык, но он всё равно пробил головой.

Не думаю, что по внутренним матчам можно делать какие-то предположения по результатам в Лиге чемпионов. Такого фарта, как в прошлый раз, у «Спартака» не будет. В Севилье красно-белым будет очень тяжело. Испанцы у себя дома с остервенением попытаются вернуть должок, поэтому больших надежд на удачное выступление «Спартака» не питаю. Конечно, хотелось бы, чтобы команда поборолась, хотя бы вырвала ничью, но «Севилья» будет настроена, как раненый зверь. Но «Спартак» сейчас набирает всё больше и больше мощи. Несмотря на травмы, давление в атакующей линии не спадает. Вдруг у Промеса сойдутся звёзды в голландский ряд и он в одиночку решит исход матча», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ростов» не побеждает с августа. Багаж Бердыева утерян?
Спойлер: его не осталось ещё летом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Севилья ФК Спартак Андрей Червиченко Квинси Промес
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
23:35 «Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика» благодаря голам Месси и Паулиньо
23:32 Видео: матч молодёжного первенства в Перми состоялся, несмотря на сильную пургу
23:23 Террористические группировки ИГИЛ угрожают Дешаму, называя его «врагом Аллаха»
23:09 Монтелла — о поражении от «Ювентуса»: не у всех в составе есть Игуаин
23:06 Фернандиньо: возможно, нынешний состав – сильнейший в истории «Манчестер Сити»
22:53 «Нант» Раньери проиграл «Дижону», «Ренн» победил «Монпелье»
22:52 Бухаров: «Ростов» получил совсем необязательные голы в матче со «Спартаком»
22:49 Деменко: «Спартак» выглядел сильнее «Ростова» и, несомненно, потерял очки
22:46 Паршивлюк: я ещё не играл против «Спартака», этот матч был особенным
22:34 Конте: если искать негативные моменты, то я недоволен реализацией «Челси»
22:33 Кучук: Бухаров ещё не знает своего потенциала
22:23 Червиченко: до перерыва «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, хоть и пропустил
22:16 Кучук: нужно любить свою команду, но иногда слышу с трибун откровенное хамство
22:07 «Ростов» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча 15-го тура РФПЛ
22:02 Геркус: конечно, все ожидали от «Зенита» более решительного выступления
21:55 Каррера — о проигранном Петковичем единоборстве: всегда нужно искать виновника?
21:53 «Базель» перед матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»
21:45 Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу
21:45 Мостовой: не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки
21:35 В ПФЛ «Челябинск» уступил «Мордовии» со счётом 0:3, забив все голы в свои ворота
21:30 Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Леганес»
21:27 «Халл Сити» проиграл «Ноттингем Форест», отрыв от зоны вылета — 6 очков
21:23 Гол Азара принёс «Челси» победу над «Борнмутом»
21:20 «Бавария» в большинстве обыграла «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги
21:19 «Атлетико» в концовке упустил победу над «Вильярреалом»
21:06 «Звезда-2005» стала шестикратным чемпионом России среди женщин
21:04 Каррера: судя по тому, как складывалась игра, «Спартак» потерял два очка
20:59 Кучук: доволен ничьей со «Спартаком», «Ростов» вытащил этот матч
20:54 «Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина
20:51 «Спартак» упустил победу над «Ростовом»
20:31 Билич: упустить победу на 97-й минуте — всё равно что проиграть
20:31 «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории английской Премьер-лиги
20:20 Игуаин забил 100-й гол в чемпионате Италии
20:17 Автор соломенной «Зенит-Арены» посетит матч «Зенит» — «Локомотив»
20:05 Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке
19:52 Клопп: «Ливерпуль» не хотел давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку
19:51 «Монако» выиграл у «Бордо» благодаря голам Бальде Кейта и Лемара
19:45 Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»
19:38 Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану
19:32 Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол
19:26 Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17
19:18 Калешин: странно, что сразу несколько игроков оказались перед вратарём «Кубани»
19:10 Юрмальский «Спартак» во второй раз подряд выиграл чемпионат Латвии
19:03 «Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ
18:56 «Манчестер Сити» переиграл «Вест Бромвич», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
Все новости RSS
Партнерский контент