Червиченко: до перерыва «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, хоть и пропустил

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от ничьей в матче 15-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.
«Несмотря на ничью, «Спартак» сегодня понравился, особенно в первом тайме. Оба мяча на загляденье — и дальний удар Фернандеса, и гол Глушакова. Если бы красно-белые всегда играли так, как в первом тайме, то становились бы чемпионом как минимум раз в два года. В первом тайме «Спартак» выглядел, как в лучшие годы, несмотря на то что пропустил. Закрадывались сомнения, хватит ли команде сил на весь матч. Прессинг и скорость красно-белых настораживали. На 30-й минуте показали крупно Дениса Глушакова и было видно, что с него уже семь потов сошло. Думал, что на 70-й минуте игроки «Спартака» просто повалятся от усталости. Но они пробовали атаковать даже после второго пропущенного мяча и нельзя было сказать, что команда на последнем издыхании. Радует такое физическое состояние красно-белых. Уже много лет «Спартак» не был в таких кондициях.
Во втором тайме красно-белые, видимо, уверовав в свою победу, немного стали халявить. Но, честно говоря, «Ростов» их особо не напрягал, может даже убаюкивал. Хотя второй гол ростовчане забили хороший. Игрока «Ростова» хватали за кадык, но он всё равно пробил головой.
Не думаю, что по внутренним матчам можно делать какие-то предположения по результатам в Лиге чемпионов. Такого фарта, как в прошлый раз, у «Спартака» не будет. В Севилье красно-белым будет очень тяжело. Испанцы у себя дома с остервенением попытаются вернуть должок, поэтому больших надежд на удачное выступление «Спартака» не питаю. Конечно, хотелось бы, чтобы команда поборолась, хотя бы вырвала ничью, но «Севилья» будет настроена, как раненый зверь. Но «Спартак» сейчас набирает всё больше и больше мощи. Несмотря на травмы, давление в атакующей линии не спадает. Вдруг у Промеса сойдутся звёзды в голландский ряд и он в одиночку решит исход матча», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.