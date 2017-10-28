Монтелла — о поражении от «Ювентуса»: не у всех в составе есть Игуаин

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение в матче 11-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:2). Победный дубль в составе туринской команды оформил Гонсало Игуаин.
«Не у всех в составе есть Игуаин. Результат матча определил топ-игрок, который создал два гола из ничего. Лучшие игроки стоимостью € 100 млн не придут в команду, которая не играет в Лиге чемпионов. Но я доволен трансферной работой, которую мы провели.
Я не завидую тому, что есть у «Ювентуса». Они показывают пример команды, которая строилась на протяжении долгого времени. Они созданы для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Монтеллу Football Italia.
Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу