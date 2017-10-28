Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу

28 октября 2017, суббота. 21:45 Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в 11-м туре Серии А.

«Хочу похвалить своих ребят, поскольку играть на „Сан-Сиро“ всегда непросто, а „Милан“ — наш исторический соперник. Мы хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, выиграли матч за шесть очков и теперь готовимся ко встрече со „Спортингом“ в Лиге чемпионов.

Марио Манджукич и Квадво Асамоа успешно перекрыли кислород Сусо. Он ключевой игрок „Милана“ в плане голов и передач, поэтому у нас была задача нейтрализовать его.

Дубль Игуаина? Он в отличной форме, но должен улучшить свою игру. Гонсало надо больше верить в себя, поскольку он обладает чрезвычайным потенциалом. Время от времени он любит почивать на лаврах, что не идёт на пользу ни ему, ни команде. Он должен повысить требования к себе», — сказал Аллегри.

«Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Ювентус Гонсало Игуаин Квадво Асамоа Марио Манджукич Массимилиано Аллегри Сусо
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
22:02 Геркус: конечно, все ожидали от «Зенита» более решительного выступления
21:55 Каррера — о проигранном Петковичем единоборстве: всегда нужно искать виновника?
21:53 «Базель» перед матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»
21:45 Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу
21:45 Мостовой: не думаю, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки
21:35 В ПФЛ «Челябинск» уступил «Мордовии» со счётом 0:3, забив все голы в свои ворота
21:30 Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Леганес»
21:27 «Халл Сити» проиграл «Ноттингем Форест», отрыв от зоны вылета — 6 очков
21:23 Гол Азара принёс «Челси» победу над «Борнмутом»
21:20 «Бавария» в большинстве победила «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги
21:19 «Атлетико» в концовке упустил победу над «Вильярреалом»
21:06 «Звезда-2005» стала шестикратным чемпионом России среди женщин
21:04 Каррера: судя по тому, как складывалась игра, «Спартак» потерял два очка
20:59 Кучук: доволен ничьей со «Спартаком», «Ростов» вытащил этот матч
20:54 «Ювентус» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан» благодаря дублю Игуаина
20:51 «Спартак» упустил победу над «Ростовом»
20:31 Билич: упустить победу на 97-й минуте — всё равно что проиграть
20:31 «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории английской Премьер-лиги
20:20 Игуаин забил 100-й гол в чемпионате Италии
20:17 Автор соломенной «Зенит-Арены» посетит матч «Зенит» — «Локомотив»
20:05 Гвардиола: «Манчестер Сити» не паниковал ни при 1:1, ни после гола в концовке
19:52 Клопп: «Ливерпуль» не хотел давать сопернику ни малейшего шанса на контратаку
19:51 «Монако» выиграл у «Бордо» благодаря голам Бальде Кейта и Лемара
19:45 Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»
19:38 Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану
19:32 Венгер: в первом тайме «Арсенал» неуверенно защищался и мог пропустить 2-й гол
19:26 Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17
19:18 Калешин: странно, что сразу несколько игроков оказались перед вратарём «Кубани»
19:10 Юрмальский «Спартак» во второй раз подряд выиграл чемпионат Латвии
19:03 «Шахтёр» на своём поле не смог обыграть аутсайдера УПЛ
18:56 «Манчестер Сити» переиграл «Вест Бромвич», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
18:53 «Селтик» повторил британский рекорд, не проиграв в 62-м внутреннем матче подряд
18:41 В Англии вратарь получил красную карточку за то, что справил нужду во время игры
18:24 Дортмундская «Боруссия» проиграла «Ганноверу», Жонатас забил и отдал голевой пас
18:22 Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских сборников
18:08 «Милан» и «Ювентус» определились со стартовыми составами
17:50 Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 15-го тура РФПЛ
17:41 Бывший защитник «Зенита» избил судью в матче четвёртого дивизиона Чехии
17:30 Прямая видеотрансляция матча «Атлетико М» — «Вильярреал»
17:29 АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире
17:17 Марсьяль: хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме
17:10 «Шериф» перед игрой с «Локомотивом» упустил победу в матче чемпионата Молдавии
17:09 Почеттино: если бы Алли реализовал свой момент, вы бы не спрашивали о Кейне
17:08 «Химки» победили «Кубань» в матче 20-го тура ФНЛ
17:00 «Динамо» обыграло «Тосно» и возглавило таблицу молодёжного первенства
Все новости RSS
Партнерский контент