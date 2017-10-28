Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в 11-м туре Серии А.
«Хочу похвалить своих ребят, поскольку играть на „Сан-Сиро“ всегда непросто, а „Милан“ — наш исторический соперник. Мы хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, выиграли матч за шесть очков и теперь готовимся ко встрече со „Спортингом“ в Лиге чемпионов.
Марио Манджукич и Квадво Асамоа успешно перекрыли кислород Сусо. Он ключевой игрок „Милана“ в плане голов и передач, поэтому у нас была задача нейтрализовать его.
Дубль Игуаина? Он в отличной форме, но должен улучшить свою игру. Гонсало надо больше верить в себя, поскольку он обладает чрезвычайным потенциалом. Время от времени он любит почивать на лаврах, что не идёт на пользу ни ему, ни команде. Он должен повысить требования к себе», — сказал Аллегри.