Видео: матч молодёжного первенства в Перми состоялся, несмотря на сильную пургу

«Амкар» и «Урал» провели матч 15-го тура молодёжного первенства России в сложных погодных условиях. Встречу, которая состоялась в Перми на стадионе «Звезда», удалось закончить, несмотря на снег и сильную пургу. В итоге «Амкар» победил со счётом 5:1.
«В середине первого тайма пошёл снег, который через несколько минут превратился в сильнейшую пургу. За считанные минуты поле занесло сугробами, футболисты и судьи не видели разметки, а иногда и партнёров по команде. Между тем, арбитры игру останавливать не стали», — сообщает пресс-служба «Урала».
Представляем вашему вниманию видеообзор матча, опубликованный официальным каналом «Амкара» в YouTube.