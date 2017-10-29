«Зенит» — «Локомотив»: Дзюба и Ригони выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на центральный матч 15-го тура РФПЛ.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба, Кокорин.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Дриусси, Полоз.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Рыбусь, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча начнётся в 16:30 мск.
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