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Cапета: «Динамо» превосходило «Тосно» во всём, не получилось только забить

29 октября 2017, воскресенье. 16:45 Футбол

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.

«Не получилось только забить гол. Мы превосходили соперника во всём. То, что мы играли лучше, — факт. У «Тосно» был только один моментик и они его забили. Все, кто разбирается в футболе, видели, что мы играли лучше. Мы должны были забивать и не один гол.

Каждый тренер показывает своё видение футбола игрокам. Дмитрий Валерьевич (Хохлов. — Прим. «Чемпионата») даёт нам свои навыки, мы выполняем их. Думаю, что в физическом и психологическом плане мы поднялись на одну ступеньку", — заявил Сапета, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

Хохлов: одна ошибка, допущенная «Динамо» в матче с «Тосно», стала роковой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Тосно Александр Сапета Дмитрий Хохлов
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