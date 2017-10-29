Cапета: «Динамо» превосходило «Тосно» во всём, не получилось только забить

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Не получилось только забить гол. Мы превосходили соперника во всём. То, что мы играли лучше, — факт. У «Тосно» был только один моментик и они его забили. Все, кто разбирается в футболе, видели, что мы играли лучше. Мы должны были забивать и не один гол.
Каждый тренер показывает своё видение футбола игрокам. Дмитрий Валерьевич (Хохлов. — Прим. «Чемпионата») даёт нам свои навыки, мы выполняем их. Думаю, что в физическом и психологическом плане мы поднялись на одну ступеньку", — заявил Сапета, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Хохлов: одна ошибка, допущенная «Динамо» в матче с «Тосно», стала роковой