Дзюба: видно, что ничья «Локомотив» устраивает

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол» подвёл итоги первого тайма матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Встреча лидеров чемпионата России проходит на стадионе «Санкт-Петербург». После первого тайма счёт не открыт.
«Локомотив» обороняется всеми силами, пытается поймать нас на контратаках. Видно, что ничья их устраивает. Придётся придумывать что-то. Если забьём гол, игра раскроется, и будет интереснее», — заявил Дзюба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».