Уткин: Сёмин — лучший тренер страны. 30 лет развития игры прошли стороной

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о гостевой победе «Локомотива» над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ, а также отметил заслугу в этом успехе главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Ну пипец. Суперкоманду три раза отловили на контратаке. Брюса Ли нокаутировали ударом по яйцам. От Фуркада убежала Анфиса Резцова на пенсии.
Сёмин всё ещё лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего», — написал Уткин в своём «твиттере».
Эштреков: главный секрет «Локомотива» — весь тренерский штаб во главе с Сёминым