Эштреков: главный секрет «Локомотива» — весь тренерский штаб во главе с Сёминым

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился мнением о гостевой победе «железнодорожников» над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ, а также о главном секрете успеха московской команды.
«Во втором тайме «Локомотив» раскрепостился и разобрался с «Зенитом». Психологически приехали настроенными на игру, никто не выпадал. Не будем спешить и загадывать, сможет ли стать «Локомотив» чемпионом. Им нужно продолжать двигаться в таком же направлении. Пять-шесть туров назад все говорили, что «Зенит» — чемпион. Заранее не будем ничего говорить, ещё всё впереди.
Главный секрет «Локомотива»? Весь тренерский штаб, который возглавляет Юрий Павлович Сёмин. Нужно говорить обо всём в комплексе, о ребятах, футболистах. Игроки всё задуманное воплощают на поле. Команда дружная, создан хороший микроклимат, все двигаются в одном направлении. Футболисты – главная движущая сила, но возглавляет её Юрий Павлович, не будем забывать об этом», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.