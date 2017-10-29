Лунёв: я просчитался по-жёсткому и подвёл «Зенит»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв взял на себя вину за первый гол, забитый «Локомотивом» в матче 15-го тура РФПЛ с петербургской командой. Игра в Санкт-Петербурге завершилась поражением зенитовцев со счётом 0:3.
«Я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мевлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался по-жёсткому и подвёл команду.
После перерыва мы должны были выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео первого гола «Локомотива» можно посмотреть в «Инстаграме».