«Динамо» (Киев) не смогло победить «Карпаты», отставание от «Шахтёра» — 7 очков

Киевское «Динамо» и «Карпаты» сыграли вничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила во Львове на стадионе «Украина» и завершилась со счётом 1:1.
На 12-й минуте Домагой Вида вывел свою команду вперёд. В дебюте второго тайма хозяева провели ответный мяч, отличился Сергей Мякушко.
Киевское «Динамо», набрав 26 очков в 13 матчах, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с отставанием от «Шахтёра» в 7 очков и игрой в запасе. «Карпаты» с 13 баллами находятся на 9-й строчке.