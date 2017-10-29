Бубнов: «Локомотив» сделал серьёзную заявку на попадание в ЛЧ по итогам сезона

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ.
«Локомотив» тактически переиграл «Зенит». Выстояли в первом тайме и использовали контратаки во втором. Они выдавили «Зенит» во фланги, которые питерцы не смогли полезно использовать. Хозяева не смогли вести игру через центр без Паредеса: ни Кузяев, ни Ерохин не справились с этими функциями. Всё сваливалось во фланги, это было на руку «Локомотиву», который снимал почти весь верх.
Сёмин нашёл идеальное место для Фарфана в центре нападения и братьев Миранчуков, которые расположились под ним. Этот вариант полностью себя оправдал. Фарфан провёл выдающийся матч – два забил и отдал на пустые ворота. Перед игрой его спросили: «Не боитесь «Зенита»? На что он ответил, что он и его сборная не боялись Месси, когда играли важнейший матч в квалификации ЧМ-2018. Почему он должен был бояться аргентинцев «Зенита»?
«Локомотив» выиграл первый круг – это серьёзная заявка. Во-первых, «Зенит» не может победить в последних четырёх турах. Не факт, что эта серия прервётся в ближайшее время. Во-вторых, «Зениту» до паузы предстоит сложный матч со «Спартаком» в Москве. Если команда Сёмина сумеет удержать или увеличить отрыв от преследователей до зимней паузы, то перед весной они будут находиться в очень комфортной ситуации. Говорить, что «Локомотив» стал фаворитом в борьбе за чемпионство, пока рано, но с точки зрения качества игры и состава они вполне тянут на главного фаворита РФПЛ.
Вторая часть сезона – короткая, всего 10 туров. Зимой вернутся Ари и Чорлука, клуб может выйти на трансферный рынок и усилиться. Они смогут проводить ротацию. С такой игрой у них могут быть неплохие шансы и в весенней стадии Лиги Европы. В матче с «Зенитом» «Локомотив» сделал серьёзную заявку на Лигу чемпионов в следующем сезоне и имеет серьёзные предпосылки, чтобы бороться за чемпионство», — цитирует Бубнова Sportbox.