Ал. Миранчук: нет эйфории после победы на «Зенитом», «Локо» ещё ничего не сделал

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о победе над «Зенитом» со счётом 3:0 в гостевом матче 15-го тура РФПЛ.
«Эмоции положительные. Все очень рады. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Продолжаем работать дальше. Мы ещё ничего не сделали. Закончилась только первая половина чемпионата. Впереди много работы. У нас нет эйфории после победы на «Зенитом». Мы и в первом тайме играли неплохо, но во втором забили, и дальше всё пошло», — сказал Миранчук.
После первого круга «Локомотив» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на три очка.
Сёмин: кто будет чемпионом, знает только осьминог Пауль. Но он уже умер
Юрий Сёмин признал, что его команда имеет потенциал для победы в чемпионате, а Роберто Манчини говорил про «плохой день» «Зенита».