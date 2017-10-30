А.Давыдов: 3:3 — сказка для фанатов, восстановление под капельницей для тренеров

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче 20-го тура ФНЛ с петербургским «Динамо», завершившемся со счётом 3:3.
«Для болельщиков — сказка, шесть забитых мячей. Для тренеров — это восстановление под капельницей. Игра интересная была, поле было скользкое, быстрое, скорости хорошие. В очередной раз у нас не сложилась концовка матча, но как получилось, так получилось. Самое главное, у нас по составу были ребята, которые пропускали много, — это Каккоев, Горулёв, Богаев, Круговой, — но мы не побоялись. Сегодня ребята проявили характер. Это дерби получилось и по игре, и по накалу, и по результату.
Если бы не Бабурин, то, возможно, у нас было бы больше пропущенных мячей во всех играх, очень сильно выручает нас. Я думаю, Егор хороший вратарь и для нашей команды отличный игрок. Не знаю, что будет в следующем году, может, он уже и перерастает, я не беру в расчёт эту игру. Сегодня, возможно, были какие-то его ошибки, а может, недоработали наши центральные полузащитники, когда дали пробить при первом мяче. При такой погоде мяч начинает вальс танцевать, не знаешь, где его ловить", — сказал Давыдов.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.