Стикеры на «Чемпионате» — общайтесь ярче!

Комментарии пользователей на «Чемпионате» изобилуют остроумными высказываниями и бурными спорами. Порой обсуждения материалов и новостей креативны настолько, что затмевают сами материалы. Конечно, в этих обсуждениях используются и крылатые фразы от известных спортсменов и тренеров. Мы решили упростить процесс и сделали набор стикеров с наиболее популярными фразами.
Теперь любой пользователь нажатием всего пары кнопок сможет вставить любимую фразу в обсуждение. Мы надеемся, что это не сделает общение в комментариях шаблонным, а лишь добавит изюминки в ваши диалоги. Чтобы добавить один из стикеров, нажмите на значок стикера снизу справа от поля с вашим будущим комментарием.
Аналогичный набор появился и в популярном мессенджере Telegram и доступен по ссылке – используйте его и в вашем повседневном общении!
Это уже второй наш стикерпак в сети Telegram – в первом мы собрали самых эмоциональных персонажей российского спорта.