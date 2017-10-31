Самедов: проблемы действительно были, но они так и остались внутри «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что команде удалось сохранить внутренние проблемы втайне от общественности.
«Команда — живой организм. Мне понравилось, что все те проблемы, которые у нас действительно были внутри команды, так и остались внутри. Мы смогли их пережить. Какие именно ситуации — говорить не буду, пусть останется внутри команды. Никакой истерики не было. Сложный этап пройден, и хочется верить, что впереди нас ждут только победы», — сказал Самедов в эфире программы «Футбол России».
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