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Уткин: второй год подряд РФПЛ не выигрывается, а проигрывается

30 октября 2017, понедельник. 23:19 Футбол

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о российском футболе и провел параллели между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Второй год подряд чемпионат России по футболу не выигрывается, а проигрывается. На примере „Спартака“ прошлого сезона, никто так и не объяснил устройства командной игры, она зияла пустотами и скреплялась спонтанно. Дух, команда-семья и прочее могли бы быть реальностью, если бы мерцательно не исчезли потом на полгода. Хотя семьи бывают, конечно, разные. Сейчас совершенно аналогичное происходит в „Локомотиве“. Играет команда на самом деле, как бог на душу положит — то в „Зенит“ устремляется, то в „Тосно“ рушится.

«Зенит» валится, буквально зарываясь подбородком в землю, и попадается на три элементарные контратаки. Ну нет ничего на свете проще. Кстати, между «Спартаком» и «Локомотивом» есть еще несколько изумительных сходств. Работает тренер, которого никто специально не приглашал, а вот так вышло. Так было с Каррерой, так и с Сёминым (только за год до лидерства). Мистическую роль играет Курбан Бердыев: Каррера возникает после его отказа идти в «Спартак», Сёмин в «Локомотиве» становится моментальным заслоном, чтобы Бердыев не пришёл.

Путь «Спартака» в Кубке этого года (пока только завязка, впрочем, этого пути) сильно напоминает историю «Локо» прошлого года: все фавориты вылетают, остаются только сильно уступающие в классе команды. Растет ли при этом чемпионат, вопрос риторический. Титулы есть титулы. Правда, они разыгрываются каждый год, а годы бывают разными. Но какая разница.

Но совершенно очевидно, что ничего значимого в европейском контексте в российском футболе не происходит. Каррера не сделал шага, чтобы стать главным в мало-мальски значимом клубе Серии А. Юрий Палыч Семин может вызывать массу ассоциаций в социокультурных образных рядах, но в 70 лет никто не работает лучше, чем в 50. И его успех является успехом лишь для него, а в остальном говорит о том, что в нашем футболе беспросветный застой и нет не только игроцкого поколения, но и тренерского, причем пропущенными де-факто оказались даже не одно, а два-три поколения.

Чемпионство станет перевёрнутой страницей, а Дмитрий Комбаров так и останется собой. Он не переродился, просто выдал героический пополам с везучим сезон. Точно так же как и Виктор Васин в сборной России лишь отчасти символизирует собственный прогресс, более явно сборная опустилась до него, погладив по макушке. Так же и Юрий Семин. Круто он дёрнул «Зенит», ничего не скажешь! Правда, за две недели до того там же «Зенит» дернул и Божович… Но то будни.

А потом все эти ухватки нестареющего тренера в Лиге чемпионов будут так же лихи и уместны, как, например, попытка пенсионерки вырубить Брюса Ли ударом по яйцам. Всем будет немного неловко. Параллели с сэром Алексом — отдельная тема. Никаких вообще оснований, кроме возраста и гендерного тождества, нет. Хотя какой-нибудь орден вроде рыцарского титула Юрий Павлович честно заработал. За заслуги перед Отечеством. Вот сейчас я совсем не иронизирую", — написал Уткин в «Телеграме».

Уткин: я разочарован «Зенитом» просто в лепёшку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Алекс Фергюсон Василий Уткин Курбан Бердыев Юрий Сёмин
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