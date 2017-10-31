Самедов: бывают и взлёты, и падения, думаю, у «Зенита» сейчас как раз этот этап

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом» (0:3) в 15-м туре РФПЛ.
«Не то чтобы я ожидал, что у «Зенита» наступит спад, но не удивлён. Ни одна команда не может пройти чемпионат ровно. Бывают и взлёты, и падения. Думаю, у «Зенита» сейчас как раз этот этап. Что касается «Локомотива», то, видимо, его отличные результаты в матчах с прямыми конкурентами объясняются умением сыграть на контратаках. Когда соперник закрывается, «железнодорожникам» становится сложнее.
Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой. «Локомотив» сейчас берёт очки, идёт на первом месте. У Сёмина очень хорошая команда. Это уже конец года, плохая погода, и надо включать моральные силы. Сейчас очень важный момент», — отметил Самедов в эфире передачи «Футбол России».