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Ярошик: «Базель» по зубам ЦСКА, рано списывать «армейцев» со счетов

31 октября 2017, вторник. 02:06 Футбол

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «армейцами» и «Базелем». Встреча состоится 31 октября в Швейцарии.

«Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения. Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что «Базель» «армейцам» по зубам», — сказал Ярошик в интервью «Известиям».

Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 3; 4. «Бенфика» — 0.

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Иржи Ярошик
Новости. Футбол
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