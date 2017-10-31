Спаллетти: клубы Серии А набрали сумасшедший темп

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре ведущих клубов Италии после победы над «Вероной» (2:1) в матче 11-го тура Серии А
«Клубы Серии А набрали сумасшедший темп. Если бы мы не выиграли сегодня, то покинули бы топ-четвёрку. Сейчас очень силён «Ювентус», «Наполи» играет так, как никогда раньше, а также очень-очень сильна «Рома». Нужно остерегаться и «Лацио», эта команда может победить любого.
Уже завтра нам нужно вернуться к работе, иначе мы потеряем необходимую нам позицию в чемпионате», — цитирует специалиста Football Italia.
«Интер» обыграл «Верону» и вернулся на второе место в Серии А