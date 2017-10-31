Девич: я психологически надломился после попыток заиграть в «Рубине» и «Ростове»

Бывший форвард «Рубина» и «Ростова» Марко Девич рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Вадуце» из Лихтенштейна.
«После попыток заиграть в «Рубине», а потом в «Ростове» я психологически надломился. Но летом приехал в Белград, провёл время с семьёй, пришёл в себя и понял: ещё не настал тот момент, когда нужно заканчивать. Физически чувствовал себя в полном порядке. Никаких травм или повреждений, которые бы побуждали завязывать с футболом. Словом, я решил, что так просто не сдамся.
Начал искать такие варианты, чтобы была постоянная игровая практика. Приоритетом при переходе в «Вадуц» стало то, что на меня большие надежды возлагал главный тренер команды. Деньги не играли никакой роли. В течение карьеры я достаточно поиграл и достаточно заработал. В финансовом плане не чувствовал никаких проблем, хотел просто поиграть. Сейчас очень рад, что принял такое решение и до сих пор нахожусь на футбольном поле», – приводит слова Девича «Футбол 24».