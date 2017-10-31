Глушаков: не сказал бы, что Каррера — это топ-тренер, при всём уважении

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не считает наставника команды Массимо Карреру топ-тренером, а также рассказал о режиме питания, который итальянец пытался привить футболистам красно-белых.
«У Карреры был только первый сезон. Думаю, после второго-третьего можно будет определять, действительно ли это топ-тренер. „Спартак“ — первая команда Массимо в качестве главного тренера. Он хороший специалист, но я не сказал бы, что это топ-тренер, при всём уважении. Мы с ним выиграли чемпионат и Суперкубок, но если судить объективно, то, думаю, делать выводы о Каррере можно не раньше конца этого сезона».
Поначалу Каррера хотел убрать супы, борщи из рациона питания игроков «Спартака». По плану было урезание сладкого, отказ от жидкого, но мы были против. Кто хочет — ест, кто не хочет — не ест, и нельзя запрещать. Массимо понял, что имеет дело с русскими. Мы выйдем — пойдём есть борщ в ресторан. Считаю, каждый должен сам думать о своём теле и здоровье. Пришёл с лишним весом из-за съеденного накануне торта — получи штраф. Но если нет проблем с лишним весом, то почему я не могу съесть сладкое?" — приводит слова Глушакова «Советский спорт».