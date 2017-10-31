Глушаков: пусть ЦСКА выигрывает в еврокубках и тратит там силы — нам будет проще

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.
«Я всегда за российские клубы в еврокубках. Пусть ЦСКА выигрывает, поднимает рейтинг России. Не могу сказать, что переживаю, но выиграли — молодцы. В любом случае мы играем в одной стране, и чем больше российских команд будет участвовать, тем лучше. И это престижно: о России будут говорить в Европе. С другой стороны, они потратят силы, так что нам будет проще», — заключил Глушаков.
31 октября ЦСКА в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет против «Базеля». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.