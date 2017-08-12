Геркус: новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что клуб ищет нападающего, однако приобретать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу или экс-футболиста «Спартака» Веллитона «железнодорожники» не собираются. Также Геркус сообщил, что «Локомотив» готов отпустить полузащитника Делвина Ндингу, которым интересуются французские клубы.
«Будет ли нападающий у «Локомотива»? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда… Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий. Веллитон? У нас и год назад, и этой зимой был вариант с его приобретением. Мы могли его купить, но сейчас – нет. Это хороший футболист, но мы не собираемся его покупать. За прошедший год он не помолодел.
Больших трат не ждите. Мы сильно ограничены финансовым фэйр — плей. Усилиться и остаться в разрешённых рамках бюджета – большой труд. Абсолютно точно, что больших трат не будет.
Ндингой интересуются европейские клубы. Всё зависит от него. Мы готовы отпустить Ндингу, карьера в «Локомотиве» у него явно не складывается. Вопрос теперь в том, как у него сложатся отношения с его новым клубом, как он с ним договорится", — сказал Геркус в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Полную версию интервью с президентом «Локомотива» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.