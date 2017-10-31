Глушаков: то, что «Спартак» выиграл у «Севильи» 5:1, ещё ничего не значит

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об ощущениях от участия в Лиге чемпионов и поделился ожиданиями от встречи 4-го тура самого престижного еврокубка с «Севильей». Матч пройдёт 1 ноября в Испании, начало игры — 22:45 мск.
«Дебют в Лиге чемпионов мне удался не очень. Получил травму в первом матче с „Марибором“ и уже только с „Севильей“ вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов — это то, к чему я стремился. У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то „Спартак“ выигрывал у грандов. Побеждал тот же „Реал“, „Арсенал“, так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.
Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди ещё много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу. Каждое очко ценно. На что наиграли, то и взяли. Безусловно, хотели выиграть. Будем стремиться взять реванш у «Марибора» в ответной встрече.
Будем разбирать «Севилью». Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьёзный, на выезде. «Севилья» — очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, ещё ничего не значит. Каждый матч важен, и не имеет значения «Марибор» это, «Севилья» или «Ливерпуль». Это Лига чемпионов. Тут каждый матч по-своему важен, и в каждом матче ты можешь набрать очки и потерять", — цитирует Глушакова пресс-служба УЕФА.