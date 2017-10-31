Грушевский: не могу сказать, что у ЦСКА всё катастрофически плохо

Известный поклонник ЦСКА, юморист Михаил Грушевский высказал мнение, что «армейцы» смогут достойно провести встречу с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов (31 октября), отметив, что в стане ЦСКА сейчас не чувствуется плохой атмосферы.
«Мне кажется, паниковать могут только новички, несколько месяцев болеющие за ЦСКА. Даже у самых великих клубов, таких как «Реал», «МЮ», «Челси» или «Барселона», бывают перепады и не лучшие времена. Сказать, что у моей любимой команды всё катастрофически плохо, не могу. Да, неудач достаточно, но и радостных событий было немало, даже в стартовом отрезке сезона.
Не надо посыпать голову пеплом и истерично кричать: «Всё пропало, сезон коту под хвост!» Я прилетел в Базель с хорошим настроением. Не чувствую в коллективе никакого разлада, раздрая. Мне кажется, «армейцы» дадут «Базелю» бой. А за отправную точку возьму матч с «Зенитом». Хочу увидеть такую же злую, наглую команду, которая постарается вернуть должок «Базелю», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.