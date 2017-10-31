Почеттино: возможно, Кейн поможет «Тоттенхэму» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Гарри Кейн вернулся в общую группу в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.
«Возможно, завтра Кейн сыграет. Он тренировался сегодня, но важно принять верное решение. В матче с «Реалом» нужно сыграть свободно и получить удовольствие от игры. Мы должны проявить свои лучшие качества», — цитирует Почеттино пресс-служба «Тоттенхэма».
Матч «Тоттенхэм» — «Реал» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с «Реалом»