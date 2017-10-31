Тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека: пришёл бы на вечеринку в костюме Зорро

Главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку на пресс-конференции в преддверии завтрашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» спросили, какой образ он бы выбрал, если бы ему предстояло участвовать в костюмированной вечеринке на Хеллоуин.
«Когда недавно наши игроки устроили костюмированный благотворительный бал, я думал об этом. И знаете что: в детстве моим любимым героем был Зорро. И я, скорее всего, пришёл бы на вечеринку в костюме Зорро. Вот я вам это сказал и уже представляю заголовки португальских газет: «Португальский Зорро на Украине». Ещё и коллажи какие-то на эту тему появятся", — цитирует Фонсеку «Сегодня».
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