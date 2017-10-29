Игроков «ПСЖ» пугали во время съёмок о Хэллоуине. Больше всех испугался Мбаппе

В «ПСЖ» подшутили над игроками команды во время съёмок, посвящённых Хэллоуину — современному празднику, традиционно отмечаемому в англоязычных странах 31 октября. В числе других жертвами розыгрыша стали Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Тьяго Силва.
Во время съёмок мужчина в костюме зомби незаметно подкрадывался к игрокам и пугал их. Больше всех испугался Мбаппе, над которым пресс-служба клуба позже подшутила в официальном аккаунте в «Твиттере», выложив видео и спросив у 18-летнего футболиста, почему он так сильно испугался.