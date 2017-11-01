Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Неймар довёл до 25 количество голов, забитых им в Лиге чемпионов, отличившись в домашнем матче 4-го тура группового этапа с «Андерлехтом» (5:0). Тем самым бразилец сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с соотечественниками Жарделом и Джоване Элбером. Из бразильцев в ЛЧ больше голов забили только Ривалдо (27 голов) и Кака (30).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов среди бразильцев (данные официального сайта УЕФА):
1. Кака — 30 голов (5 — за «Реал», 25 — за «Милан»)
2. Ривалдо — 27 голов (22 — за «Барселону», 2 — за «Милан», 3 — за «Олимпиакос»)
3-5. Жардел — 25 голов (19 — за «Порту», 6 — за «Галатасарай»)
3-5. Джоване Элбер — 25 голов (22 — за «Баварию», 3 — за «Лион»)
3-5. Неймар — 25 голов (21 — за «Барселону», 4 — за «ПСЖ»)
6. Луис Адриано — 21 гол (20 — за «Шахтёр», 1 — за «Спартак»)
7-8. Роналдиньо — 18 голов (14 — за «Барселону», 4 — за «Милан»)
7-8. Жуниньо Пернамбукано — 18 голов (18 — за «Лион»)
9. Халк — 17 голов (7 — за «Порту», 10 — за «Зенит»)
10. Роберто Карлос — 16 голов (16 — за «Реал»).